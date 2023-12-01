Viber анонсував зміни: 73 грн/міс для користувачів з України

Viber, популярний в Україні додаток для обміну повідомленнями, запроваджує платну підписку для деяких користувачів.

Починаючи з 30 листопада 2023 року, користувачі Viber на пристроях iOS та Android (версія 21.2 і вище) матимуть можливість підписатися на нову послугу під назвою Viber Plus. Вартість підписки становитиме $1,99 на місяць (приблизно 73 гривні), її можна буде активувати через App Store або Google Play. Найближчими днями ця послуга стане доступною для всіх українських користувачів.

Viber Plus пропонує низку ексклюзивних функцій:

Транскрипція голосових повідомлень на вимогу.

Зменшення кількості рекламних повідомлень у списку чату та на екранах після дзвінків.

“Невидимий режим” для читання повідомлень без відображення онлайн-статусу.

Необмежений доступ до всіх преміум-стікерів.

Чат служби підтримки з українською мовою.

Набір нових іконок додатків на вибір.

Спеціальна іконка Viber Plus на аватарці користувача, яку бачать інші користувачі месенджера.

Генеральний директор Rakuten Viber Офір Еял вважає, що Viber Plus покращить взаємодію з користувачами та запропонує абонентам випробувати нові функції на власному досвіді, зазначаючи, що це тільки початок для Viber Plus.

Однак важливо зазначити, що всі стандартні функції Viber, включаючи дзвінки та обмін повідомленнями, залишаться безкоштовними. Впровадження Viber Plus має на меті покращити користувацький досвід завдяки додатковим функціям, зберігаючи при цьому доступність основних сервісів для всіх.