Apple запровадила нові обмеження для росіян

Apple почала скасовувати платні підписки росіян на аудіо- та відеоредактори Logic Pro та Final Cut Pro для iPad.

Наголошується, що з 12 липня росіяни перестали бачити в інтерфейсі перелічених програм опції для оформлення платних передплат. Програми не пускають нових користувачів далі за екран вітання. Безкоштовний пробний період також недоступний.

Користувачі ж з оформленою підпискою під час завантаження програми бачать повідомлення, в якому Apple повідомляє про помилку з підпискою та обіцяє повернути за неї гроші.

«На жаль, з підпискою виникла помилка, тож ми її скасували. Ми оформили відшкодування коштів для вашого облікового запису. Протягом 30 днів суму буде переведено на рахунок, з якого було здійснено оплату», – говорить текст повідомлення.

Версії Final Cut Pro та Logic Pro для iPad вийшли у травні 2023 року.