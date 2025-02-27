Опубліковано перші огляди доступного iPhone 16e

Новинка позиціонується, як найбільш бюджетний актуальний iPhone. Портал 9To5Mac вивчив перші огляди iPhone 16e і зробив деякі висновки.

У смартфона потужний процесор A18 і такий самий обсяг оперативної пам’яті, як у флагманських моделей. За продуктивністю iPhone 16e можна порівняти з більш дорогими iPhone.

Модем C1, створений самою Apple, за швидкістю не відрізняється від аналога від Qualcomm. При цьому він дає змогу підвищити автономність. iPhone 16e працює набагато довше, ніж iPhone 16.

Тильна камера тільки одна. Так, у неї роздільна здатність на 48 Мп, але сам сенсор менший, ніж у iPhone 16. У результаті якість знімків, особливо вночі, нижча. Причому, за цим параметром iPhone 16e поступається не тільки iPhone 16, а й iPhone 15.

Ще одним недоліком iPhone 16e є відсутність підтримки MagSafe.

Загалом iPhone 16e хороший смартфон за свої гроші, автономний і швидкий, але з певними нюансами.