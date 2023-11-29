Справжній геноцид: геймер винищив усіх істот у Skyrim

Користувач Reddit під ніком Amelix34 став, імовірно, першим геймером у світі, який знищив у The Elder Scrolls V: Skyrim усіх живих істот. Про це Amelix34 розповів на форумі.

Загалом геймер знищив понад 5,4 тис. істот. До їхнього числа увійшли різні антропоморфні раси, тварини, дракони, нежить, даедра і автоматони. Улюбленою зброєю Amelix34 став меч Dawnbreaker. За всі злодіяння він отримав досвід, якого вистачило для досягнення 52-го рівня.

У The Elder Scrolls V: Skyrim передбачена система карми. Якщо гравець скоює злочин, за його затримання призначається нагорода. Що більше злочинів, то більша нагорода. Таким чином, за затримання Amelix34 гра призначила нагороду понад 267 тис. золотих монет. Однак виконати цей контракт у грі нікому, оскільки геймер усіх винищив.

The Elder Scrolls V: Skyrim – це гра в жанрі RPG від студії Bethesda. Проєкт вийшов 11 листопада 2011 року.