Стало известно, за сколько лет средний украинец заработает миллион долларов

Украинцам со средней зарплатой понадобится почти 216 лет, чтобы заработать 1 млн. дол. По этому показателю Украина в соответствующем рейтинге заняла 86-е место из 102 стран мира, оказавшись между Марокко и Азербайджаном. В то же время стать миллионером за считанные годы можно в Швейцарии, Сингапуре и Люксембурге.

В каких странах быстрее всего стать миллионером?

Исследование, отражающее уровень средней зарплаты в разных странах, провели аналитики кэшбек-портала Picodi. Согласно их подсчетам самые большие зарплаты, а соответственно и кратчайший путь к миллиону у жителей таких стран:

Швейциария – 14 лет 3 месяца;

Сингапур – 16 лет 11 месяцев;

Люксембург – 17 лет 4 месяца;

США – 19 лет 10 месяцев;

Исландия – 20 лет 11 месяцев.

Дольше всего зарабатывать миллион придется жителям:

Бангладеша – 331 год 7 месяцев;

Нигерии – 519 лет 1 месяц;

Уганды – 523 года 3 месяца;

Египта – 603 года 6 месяцев;

Пакистана – 621 год 3 месяца.

Украине с показателем 215 лет 10 месяцев едва удалось опередить самые отсталые страны Африки. Да и неудивительно, ведь средняя зарплата в Украине по актуальному курсу составляет всего 386 долл, или 14 236 грн в национальной валюте. Однако в зависимости от города средняя зарплата может существенно отличаться.

Где в Украине самые большие зарплаты?

Самая высокая средняя зарплата в Украине зафиксирована в Киеве – 18,5 тыс. грн. При этом разрыв между минимальной и максимальной зарплатами в столице достаточно велик: от 110 тыс. грн у программистов fullstack до 9,2 тыс. грн у уборщиц.

Несколько отстает от столицы по уровню зарплат Львов – 16,5 тыс. грн. Больше всего здесь зарабатывают руководители отделов продаж – около 50 тыс. грн, а меньше всего посудомойки – 8,5 тыс. грн.

Еще в трех городах Украины средняя зарплата составляет 16 тыс. грн:

Днепр – от 47 тыс. грн у военных до 7,7 тыс. грн у уборщиц;

Одесса – от 40 тыс. грн у руководителей отделов продаж до 8,1 тыс грн у уборщиц;

Ужгород – от 32,5 тыс. грн у токарей и региональных менеджеров до 10,5 тыс. грн у уборщиц.