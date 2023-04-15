Стало известно, за сколько лет средний украинец заработает миллион долларов

Украинцам со средней зарплатой понадобится почти 216 лет, чтобы заработать 1 млн. дол. По этому показателю Украина в соответствующем рейтинге заняла 86-е место из 102 стран мира, оказавшись между Марокко и Азербайджаном. В то же время стать миллионером за считанные годы можно в Швейцарии, Сингапуре и Люксембурге.
В каких странах быстрее всего стать миллионером?
Исследование, отражающее уровень средней зарплаты в разных странах, провели аналитики кэшбек-портала Picodi. Согласно их подсчетам самые большие зарплаты, а соответственно и кратчайший путь к миллиону у жителей таких стран:
- Швейциария – 14 лет 3 месяца;
- Сингапур – 16 лет 11 месяцев;
- Люксембург – 17 лет 4 месяца;
- США – 19 лет 10 месяцев;
- Исландия – 20 лет 11 месяцев.
Дольше всего зарабатывать миллион придется жителям:
- Бангладеша – 331 год 7 месяцев;
- Нигерии – 519 лет 1 месяц;
- Уганды – 523 года 3 месяца;
- Египта – 603 года 6 месяцев;
- Пакистана – 621 год 3 месяца.
Украине с показателем 215 лет 10 месяцев едва удалось опередить самые отсталые страны Африки. Да и неудивительно, ведь средняя зарплата в Украине по актуальному курсу составляет всего 386 долл, или 14 236 грн в национальной валюте. Однако в зависимости от города средняя зарплата может существенно отличаться.
Где в Украине самые большие зарплаты?
Самая высокая средняя зарплата в Украине зафиксирована в Киеве – 18,5 тыс. грн. При этом разрыв между минимальной и максимальной зарплатами в столице достаточно велик: от 110 тыс. грн у программистов fullstack до 9,2 тыс. грн у уборщиц.
Несколько отстает от столицы по уровню зарплат Львов – 16,5 тыс. грн. Больше всего здесь зарабатывают руководители отделов продаж – около 50 тыс. грн, а меньше всего посудомойки – 8,5 тыс. грн.
Еще в трех городах Украины средняя зарплата составляет 16 тыс. грн:
- Днепр – от 47 тыс. грн у военных до 7,7 тыс. грн у уборщиц;
- Одесса – от 40 тыс. грн у руководителей отделов продаж до 8,1 тыс грн у уборщиц;
- Ужгород – от 32,5 тыс. грн у токарей и региональных менеджеров до 10,5 тыс. грн у уборщиц.
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