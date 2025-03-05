Українців попередили про примхи погоди: до чого готуватися

Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні з четверга, 6 березня, і до кінця тижня очікується тепла погода. Проте, завтра можливі штормові пориви вітру.

Завтра, протягом дня, максимальна температура повітря підніметься до +16 градусів, а в центральних і південних областях стовпчики термометрів можуть показати до +18 градусів. Водночас, місцями можливі штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Однак, Діденко зазначає, що 7, 8 та 9 березня вітер стихне, стане помірним або навіть слабким. До цієї сприятливої синоптичної картини додасться сонце, забезпечуючи мінливу хмарність або ясну погоду.

У Києві завтра опадів не передбачається, але можливий сильний та рвучкий вітер. Денна температура повітря очікується до +15 градусів. У п’ятницю, суботу та неділю вітер послабшає, буде сухо та ясно.

У п’ятницю температура повітря підніметься до +15 градусів, а в суботу та неділю трохи похолоднішає, до +12 градусів, як повідомила Діденко. Найближче відчутне похолодання в Україні очікується 14-15 березня.