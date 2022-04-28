Шахраї вигадали нову схему обману власників смартфонів на Android

Шахраї почали розсилати фішингові листи із пропозицією запросити друзів для участі в лотереї та отримати за це нагороду, розповіли фахівці компанії Slaxico.





Цей вид шахрайства поширюється тільки на користувачів гаджетів з операційною системою Android, так як для отримання грошового призу потрібно завантажити спеціальну програму, розроблену саме під неї.

Привернути увагу потенційних жертв зловмисникам допомагав роками перевірений підхід – просування безпрограшної онлайн-лотереї. При цьому для більшої переконливості зовнішній вигляд фейкового сайту оформлявся із застосуванням логотипів популярних брендів виробників абсолютно різної продукції .

Після того як користувач потрапляв на сайт шахраїв, йому пропонувалося пройти невелике опитування, в кінці якого він вказував месенджери, що найчастіше використовуються. Обов’язковою умовою вибору «лотерейного квитка» та отримання призу є розсилання сайту своїм друзям та знайомим.

Ті, хто виконав усі завдання, переходили на сторінку із повідомленням про прийняття на розгляд заявки на виграш. Тут і було потрібно завантажити спеціальний додаток, щоб отримати «подарунок та додаткові бонуси». Заохочувати діяти швидше допомагала форма зворотного відліку на сайті.