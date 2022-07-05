В “Дію” додадуть важливий функціонал: потрібно просто зчитати QR-код

Українська влада вирішила додати до державного додатка ще й нотаріальні послуги, якими незабаром можна буде скористатись просто в застосунку.





У повідомленні від представників влади вказано, що у програмі з’явиться можливість верифікації нотаріальних документів. А щоб перевірити документ, буде достатньо скористатись зчитувателем QR-кодів.

Наразі спеціалісти вже працюють над технічною стороною питання і вже найближчим часом нова опція стане доступною громадянам. Про перебіг підготовки та офіційний старт нового сервісу можна буде дізнатись з офіційних каналів влади в соціальних мережах.

Нагадаємо, що нещодавно в додатку Дія з’явилось відображення пенсійного посвідчення та ВНЖ для іноземців, проте наразі ці електронні документи доступні лише тестувальникам нової можливості. Проте найближчим часом всі охочі зможуть завантажити цю інформацію у додаток та позбудуться необхідності завжди носити з собою пенсійне посвідчення чи довідку про ВНЖ.

Ще раніше в Дію додали завантаження водійських прав, тож автомобілісти вже не мають необхідності возити з собою посвідчення, ризикуючи втратити або пошкодити документ. А з початком війни можливості застосунку було розширено для спрощеної допомоги внутрішньо переміщеним особам та українцям, що постраждали через бойові дії. Ще раніше, в часи масової вакцинації саме в цьому додатку відображався стан ковідного сертифіката та нарахування «ковідної» тисячі гривень.

За задумом розробників, державний портал Дія має на меті спростити документообіг та надання послуг населенню в межах глобальної державної програми з цифровізації.