У Xiaomi новий логотип: тепер без помаранчевого кольору

Китайський бренд Xiaomi запатентував новий логотип – він ідентичний актуальному, але замість фірмового помаранчевого забарвлення використовує контрастне чорно-біле зображення. Поки що неясно, чи має намір компанія повністю відмовитися від свого звичного кольору, чи використовуватиме чорне лого як доповнення до класичного варіанту.





Попередні зміни припали на 2021 рік – тоді квадратний логотип Xiaomi набув округленої форми. Такою обновкою планувалося заявити світові про початок нового періоду розвитку бренду. Над логотипом працював японський дизайнер Кінії Харе, а на роботу – здавалося б не дуже хитромудру, у майстра пішло чотири роки. У той же момент стало відомо про плани створення чорно-білої версії, але запатентована вона була лише напередодні.

Заокруглений логотип у новій колірній гамі, на думку автора, підкреслює нову трансформацію компанії – перехід в епоху розумної взаємодії між пристроями Xiaomi.

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