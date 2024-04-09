Творці TikTok запускають нову соцмережу

Користувачі TikTok стали отримувати повідомлення про швидкий запуск нового додатка TikTok Notes. За інформацією порталу TechCrunch, цей додаток дасть змогу користувачам публікувати фотографії та переглядати вже наявні публікації в їхніх TikTok-акаунтах.

На скріншотах, які з’явилися в соцмережах, ідеться, що користувачі можуть за бажання відмовитися від використання нової функції.

Представники TikTok підтвердили журналістам розробку нового сервісу, проте точної дати запуску поки не повідомляють.

У березні в коді звичайної версії TikTok було знайдено згадки про сервіс TikTok Photos, соцмережі для публікації фотографій. Виявлений логотип, що являє собою букву “Р”, не був офіційно прокоментований представниками компанії. Очевидно, розробники вирішили перейменувати нову соцмережу з Photos на Notes.

TikTok – це соціальна мережа для публікації коротких відео, яка створювалася китайською компанією ByteDance. Щомісяця сервісом користуються понад 1 млрд осіб по всьому світу.