Характеристики середньобюджетного OnePlus Nord CE 5 злили в мережу

Компанія OnePlus ще не анонсувала нову модель сімейства Nord CE 5, але в мережі вже з’явився інсайдерський список характеристик пристрою, що готується до прем’єри. Однією з головних особливостей майбутньої новинки, як очікується, стане акумулятор значної ємності.

За даними порталу SmartPrix з посиланням на власні джерела, OnePlus Nord CE 5 оснастять плоским OLED-дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Основою апаратної платформи новинки стане процесор MediaTek Dimensity 8350 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Характеристики камер імовірно такі:

Основна: Sony LYT 600 (IMX882), 1/1,95», f/1,8, запис відео 4K @ 60 fps.

Ультраширик: Sony IMX355, 1/4», f/2,2, запис відео 1080p @ 30 fps.

Фронталка: 16 Мп, f/2,4, запис відео 1080p @ 60 fps.

За автономність смартфона, згідно з джерелом, відповідатиме двоелементний акумулятор ємністю 7100 мАг з підтримкою швидкої 80-ватної зарядки. З чуток, новинку представлять у травні, а її роздрібна ціна в Індії складе близько $291.