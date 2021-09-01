Бюджетний 5G: розсекречено найдешевший смартфон зі швидким інтернетом

Samsung працює над бюджетним смартфоном, який стане найдешевшим пристроєм з підтримкою 5G. Про це повідомляє нідерландське видання Galaxy Club.





За інформацією джерел, Galaxy A13 5G знаходиться в розробці. Апарат виявиться найдоступнішим девайсом з підтримкою роботи в мережах п’ятого покоління. Телефон оцінюють приблизно в 200 євро, або близько 6000 гривень.

Інсайдери розповіли, що майбутній гаджет вже отримав ідентифікатор SM-A136B, під яким він зареєстрований в базі компанії. Характеристики пристрою не розсекречуються, однак автори впевнені, що смартфон буде орієнтований на широкого споживача.

Журналісти згадали апарат Galaxy A22, який був представлений влітку і вважається найдоступнішим 5G-смартфоном на ринку. Такий девайс оцінили в 229 євро. Автори порівняли новий апарат зі старим, зазначивши, що традиційно телефони серії Galaxy A1x стоять на щабель нижче, ніж гаджети лінійки A2x.

Анонс Galaxy A13 5G і поява телефону в продажу очікується до кінця 2021 року.