Як на Андроїд смартфоні знайти папку з видаленими файлами

Смартфони 2022 року по-своєму функціоналу все більше нагадують комп’ютери. Там навіть є кошик, куди поміщаються видалені файли. Однак не всі користувачі про це знають. Щоб виправити це, ми підготували докладний посібник з того, як знайти на Андроїд смартфоні папку з видаленими файлами.





Як відновити видалені фото та відео

Перше, про що ми розповімо, про те, як відновити видалені фото та відеоролики. Для цих об’єктів на смартфонах є окремий розділ. Отже, після того, як ви видалили файл з галереї, він спочатку поміщається в кошик. Знайти його можна тут же, в галереї, просто прогорнувши до самого низу. Там має бути папка “Нещодавно видалені”. У ній зберігаються потрібні файли.

Врахуйте, що кошик містить об’єкти лише протягом 30 днів після їх видалення, потім вони автоматично стираються з телефону без можливості відновлення. Так що, щоб повернути файл у вас є місяць.

Як відновити видалені файли

А що робити, якщо ви видалили не фото чи відео, а файл іншого формату? На деяких пристроях є подібність до кошика і для таких цілей. Для цього потрібно відкрити файловий менеджер, який встановлено за замовчуванням, і на головному екрані знайти розділ “Нещодавно видалені”. Заходьте туди та відновлюєте файл.

Принцип тут такий самий, як і у кошика в галереї. Усі об’єкти зберігаються 30 днів із моменту видалення. Уточнимо, що такий розділ є не на всіх телефонах.

Якщо ви не знайшли його у себе на гаджеті, відновити видалений файл не вийде. Пов’язано це з тим, що пам’яті телефонів не так багато, як на комп’ютерах і відводити її під видалені файли недоцільно. Однак, враховуючи темпи того, як збільшується кількість пам’яті на сучасних смартфонах, можна припускати, що в майбутньому «Кошик» стане системним додатком на багатьох девайсах.