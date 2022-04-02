Перераховано причини поганої роботи інтернету на комп’ютері

Коли починає погано працювати інтернет, ми, перш за все, думаємо «знову цей провайдер винен» і починаємо поспіхом шукати телефони постачальника послуг, дзвонити та висловлювати свої претензії. Але, як свідчить практика, провайдер винен далеко не зажди. Розглянемо 5 найчастіших причин.





Wi-Fi роутер

Якщо ви підключені через бездротовий доступ, проблема може бути в поганому сигналі Wi-Fi або сильних перешкодах. Бувають ситуації, коли сам роутер підвисає – у цьому випадку його потрібно перезавантажити (досить вимкнути та включити знову). Іноді інтернет через Wi-Fi гальмує в певний період доби – це пов’язано з перешкодами, що виникають. Можливо, вам потрібно буде змінити розташування роутера або купити інший пристрій з більш сучасними параметрами.

Гальмує браузер

Браузер може гальмувати з різних причин – від переповнення кешу і роботи розширень, до впливу на нього інших програм. Наприклад, ви відкрили потужний графічний редактор і паралельно працюєте у браузері. У разі, якщо ваше залізо не тягне такі завдання, повільна робота буде цілком природна. Бувають і проблеми всередині оглядача — раз на декаду бажано його видаляти та встановлювати знову, якщо є проблеми.

Сильне навантаження на мережу

Якщо до вашого роутера підключено кілька пристроїв, то, можливо, якийсь пристрій у цей час щось завантажує з мережі. Наприклад, великий пакет оновлень. Якщо в налаштуваннях роутера немає або не налаштовані пріоритети на споживання трафіку (QoS), швидкість інших споживачів значно знизиться.

Також потрібно переконатись, а раптом хтось ще підключився до вашої Wi-Fi мережі та використовує ваше підключення? Зробити це можна у налаштуваннях роутера. Якщо ваш телевізор підключений до мережі і хтось із домашніх зараз дивиться відео з інтернету, не варто дивуватися, що на ПК мережа працюватиме повільніше. Чим більше пристроїв, що активно працюють, підключено до маршрутизатора, тим менша швидкість буде у вас.

Гальмує сам комп’ютер

Повільна робота ПК загалом впливатиме на кінцеву швидкість інтернету, оскільки у процесах також задіяні ресурси процесора та оперативної пам’яті. Як і в пункті вище, на швидкість може впливати фонове споживання трафіку, наприклад, внаслідок оновлення або завантажень, що працюють на даний момент.

Комп’ютерні віруси можуть використовувати ваш канал інтернету для своїх цілей та створювати велике навантаження. Варто розуміти, інтернет 2022 року та інтернет 2010 року — дві різні речі. Сайти стали набагато «важчими» і старому комп’ютеру навіть простий рендеринг веб-сторінки може даватися важко.

Якщо у вас гальмує інтернет, то перше, що варто перевірити, чи всі сайти відкриваються повільно?

Можливо, проблема з якимось конкретним сайтом. У цьому випадку винний лише кінцевий сервер, на якому розташований сайт. Якщо ви перезавантажили роутер, спробували підключитися по дроту, підключилися з різних пристроїв і проблема має місце – вже можна дзвонити провайдеру.

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