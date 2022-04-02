Стало відомо, коли на смартфони повернутся змінні акумулятори

У 2024 році набуде чинності закон, за вимогами якого виробник буде зобов’язаний враховувати можливість легкої заміни та утилізації акумуляторів. Нововведення торкнеться найширшого спектру електроніки, від смартфонів до електросамокатів. Незважаючи на те, що закон пошириться на країни Євросоюзу, можна з упевненістю сказати, що нововведення позначиться і на українському ринку електроніки.





Зміни в законі однозначно позначаться на дизайні, оскільки сьогодні практично всі пристрої мають вбудовані батареї та мають нерозбірний без спеціальних навичок та інструментів корпус.

Поки не зрозуміло, чи втратять гаджети пило і вологозахист, але точно можна сказати, що термін служби бюджетних пристроїв має збільшитися. Користувач зможе самостійно проводити заміну акумулятора, що вийшов з ладу, і не витрачатися на послуги з ремонту.

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