Samsung Galaxy Watch8 Classic буде виглядати саме так

Інсайдер Еван Бласс і портал Sammyguru опублікували відеоролик з нарізкою рендерів ще не представленого розумного годинника Galaxy Watch8 Classic. Якщо вірити витоку, гаджет буде дуже схожий на Ultra-версію актуальної серії.

Згідно з джерелом, що стосується зовнішнього вигляду, Samsung Galaxy Watch8 Classic буде оснащено поворотним регулятором із захистом від випадкового прокручування і двома апаратними кнопками, а також вбудованим динаміком на протилежному боці корпусу. Ще однією особливістю гаджета стане обертовий безель.

За неофіційними даними, ємність АКБ пристрою складе від 435 до 450 мАг, діаметр екрану — 1,5 дюйма, а розміри корпусу — 46 x 46,5 x 14,2 мм. Презентація розумного годинника очікується цього літа на заході Galaxy Unpacked.