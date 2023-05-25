Sony представила портативну консоль та геймерські навушники

У рамках великого заходу PlayStation Showcase, що відбувся увечері 24 травня, компанія Sony представила портативну консоль Project Q та бездротові навушники з підтримкою аудіоформату Lossless. Про це повідомляє видання The Verge.

Project Q, як і стверджували інсайдери, виявилося «хмарним» пристроєм, який є 8-дюймовим HD-екраном з контролерами в дусі DualSense з боків. Project Q не зможе запускати відеоігри самостійно, але відтворюватиме їх у відеоформаті за допомогою функції Remote Play і PlayStation 5. Тобто для гри на Project Q геймерам знадобиться стаціонарна консоль PlayStation.

The Verge вважають, що Sony розробляє Project Q для конкуренції з такими портативними ігровими комп’ютерами, як Steam Deck, ROG Ally і не тільки. Project Q позиціонуватиметься як пристрій для тих, хто хоче продовжувати гру, коли немає можливості або бажання сидіти перед телевізором і PlayStation 5.

Разом з Project Q компанія Sony анонсувала перші повністю бездротові навушники під брендом PlayStation. Про цю новинку відомо лише те, що вони будуть стилізовані під серію пристроїв PlayStation 5, а також матимуть підтримку аудиформату Lossless.

У рамках короткої презентації гаджетів Sony пообіцяла розкрити більше подробиць про новинки у найближчому майбутньому.