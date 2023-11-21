Ультрабюджетну GeForce G100 протестували в сучасних іграх

В одному з випусків на YouTube-каналі EDWARD Gaming протестували GeForce G100 у 18 сучасних іграх.

Assassins Creed IV Black Flag запускалася в роздільній здатності 800х600 з низьким пресетом. Середній FPS у ній становив усього 5 к/с, а в дуже рідкісних подіях він знижувався до 3 к/с.

Гра Alan Wake тестувалася в роздільній здатності 1024х768 і на налаштуваннях графіки Very Low. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 8 к/с, у вкрай рідкісних подіях – 5 к/с.

COD Modern Warfare 2 йшла в роздільності 800х600 і на низьких налаштуваннях графіки. Середня продуктивність у ній становила 46 к/с, у дуже рідкісних подіях – 19 к/с.

COD Modern Warfare 3 теж запускалася в роздільності 800×600 і з пресетом Low. FPS у ній у середньому дорівнював 36 к/с, у дуже рідкісних подіях – 17 к/с.

Counter-Strike 2 взагалі не запустилася, на жаль. Dead Island йшла в роздільній здатності 1024×768 і з низьким пресетом. Середня частота кадрів становила в ній лише 10 к/с.

Far Cry 3 йшла в роздільній здатності 800×600 на низьких налаштуваннях графіки. Середній FPS у ній становив 9 к/с, а у вкрай рідкісних подіях – 6 к/с.

Ці та інші виміри ви можете побачити нижче на відео.

Висновок

У середньому в сучасних іграх від комп’ютера з GeForce G100 256 МБ ви можете очікувати близько 27 к/с.

Характеристики збірки:

процесор Intel Core i5-11400;

відеокарта NVIDIA GeForce G100 256MB DDR2;

оперативна пам’ять 1x8GB and 1x16GB SAMSUNG 2666MHz;

материнська плата ASUS ROG Strix B560-A;

SSD Toshiba 120GB A400;

HDD 4TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;

HDD 1TB WD Blue 64MB Cache;

блок живлення Corsair CV650 80 Plus Bronze;

операційна система Windows 10 Pro Build 19044.