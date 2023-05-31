GC Онлайн курси англійської: за і проти

Існує безліч міфів навколо онлайн навчання. З одного боку – нікуди не потрібно йти, усі знання за кілька кліків від вас. З іншого боку – домашня атмосфера та відсутність живого спілкування можуть демотивувати.

Але якщо потрібно швидко й ефективно вивчити мову і не витрачати зайвий час і сили – курси англійської онлайн чудово підійдуть.

Так вам нікуди не треба бігти й переносити поїздки. Приділіть трохи часу в будь-якому зручному місці та вже зовсім скоро побачите ефект.

Хороші курси англійської онлайн і як їх розпізнати

Звісно, всі переваги та аргументи за онлайн заняття англійською мовою можливі тільки за умови вибору хороших курсів.

Як їх розпізнати? Дійсно якісні мовні курси не будуть обіцяти навчити вас вільно розмовляти за три місяці або давати інші нереальні обіцянки.

Чому онлайн курси ефективні не для всіх

Деякі студенти приходять на курси англійської онлайн і через деякий час кидають, запевняючи всіх, що дистанційний формат – неефективний. Часто проблема в мотивації студентів. Якщо студент навчається за компанію або з інтересу спробувати без конкретної досяжної мети, найімовірніше, він покине навчання на півдорозі. На курси варто йти, коли ви готові працювати для досягнення мети. Мотивація і буде двигуном прогресу, який не дасть покинути все при перших складнощах. Адже на початку, коли вчите займенники, множину, прості слова і часи, все здається легким. Але переходячи до складних тем, потрібно більше практики, концентрації, роботи, заучування винятків, відсутність мети може переконати не продовжувати вчитися далі.

Страх помилитися ще одна перепона при вивченні мови. Мовний бар’єр потрібно подолати спочатку, щоб рухатися далі.

Перш ніж починати вчити мову і платити за курси англійської мови, ще раз запитайте себе: навіщо я це роблю і чого хочу досягти в кінцевому результаті. Якщо у вас буде конкретна відповідь на запитання, сміливо починайте навчання в будь-якому віці. А коли стане складно, просто згадайте, заради чого ви все починали та чого хочете досягти.

Обираючи якісну школу англійської для онлайн навчання, переконайтеся у кваліфікації викладачів, чи мають вони вищу освіту та інші сертифікати про проходження різних програм і додаткових майстер-класів. Переконайтеся, що група невелика – максимум 12 осіб.

Не спокушайтеся низькою ціною. Якісні послуги не можуть коштувати дешево. При цьому середня ціна і хороші відгуки цілком сумісні. Мережеві школи, що мають хорошу репутацію, постійний потік студентів, можуть не закладати у вартість певні ризики.

Можете знайти школу з відповідним графіком і додатковими можливостями. Наприклад, деякі курси англійської включають у вартість майстер-класи та розмовні клуби онлайн. Так не доведеться шукати можливість розширити своє коло спілкування англійською мовою і де потренувати нові навички поза групою і заняттям.