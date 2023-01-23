Не год, а катастрофа: какому знаку китайского гороскопа не повезет в 2023-м
В год Черного Кролика и его ждут проблемы почти во всех сферах жизни.
Год Черного Кролика по китайскому календарю будет удачен почти для каждого из знаков восточного зодиака. Роковым 2023 год окажется только для родившихся под знаком Обезьяны. Это люди, появившиеся на свет в 2016, 2004, 1992, 1980, 1968 и т.д. годах. Их ждут проблемы во всех сферах жизни.
Работа
Карьера обезьян будет складываться не лучшим образом. А все из-за зависти коллег, которые попытаются воспользоваться добротой представителей знака и выставить их в невыгодном свете перед руководством. Уроженцам знака советуют быть очень осторожными во время исполнения своих обязанностей, чтобы не попасть в расставленную для них ловушку. Также важно не поддаваться эмоциям и не пытаться отомстить коварным коллегам за их действия. Ведь так Обезьяны только разожгут пламя конфликта, от которого и сами могут серьезно пострадать.
Любовь
В сфере личных отношений у Обезьяны все будет складываться относительно неплохо. Женатые представители знака смогут углубить и укрепить отношения со второй половинкой. Одинокие же Обезьяны почувствуют себя более привлекательными для противоположного пола и, возможно, даже начнут с кем-то встречаться. Что же касается уроженцев знака, которые уже давно в паре, но до сих пор не связали себя священными узами брака, то в этом году они вполне могут решиться на этот серьезный шаг.
Деньги
Удача в финансах в этом году отвернется от Обезьян. Возможностей заработать будет достаточно, но все они не принесут представителям знака ожидаемых доходов. Ни один из задуманных Обезьянами проектов не удастся воплотить в жизнь. Их амбициозные планы будут портиться в последний момент из-за собственных просчетов или подлостей со стороны партнеров. Так что о повышении заработка уроженцам знака в этом году не стоит и мечтать.
Здоровье
Физическое состояние Обезьян не вызывает у астрологов опасений. Однако их психологическое здоровье потребует внимания. Из-за проблем на работе представители знака могут испытывать сильный стресс. Если вовремя не взять этот вопрос под контроль, все может закончиться глубокой депрессией.
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