Не год, а катастрофа: какому знаку китайского гороскопа не повезет в 2023-м

Год Черного Кролика по китайскому календарю будет удачен почти для каждого из знаков восточного зодиака. Роковым 2023 год окажется только для родившихся под знаком Обезьяны. Это люди, появившиеся на свет в 2016, 2004, 1992, 1980, 1968 и т.д. годах. Их ждут проблемы во всех сферах жизни.

Работа

Карьера обезьян будет складываться не лучшим образом. А все из-за зависти коллег, которые попытаются воспользоваться добротой представителей знака и выставить их в невыгодном свете перед руководством. Уроженцам знака советуют быть очень осторожными во время исполнения своих обязанностей, чтобы не попасть в расставленную для них ловушку. Также важно не поддаваться эмоциям и не пытаться отомстить коварным коллегам за их действия. Ведь так Обезьяны только разожгут пламя конфликта, от которого и сами могут серьезно пострадать.

Любовь

В сфере личных отношений у Обезьяны все будет складываться относительно неплохо. Женатые представители знака смогут углубить и укрепить отношения со второй половинкой. Одинокие же Обезьяны почувствуют себя более привлекательными для противоположного пола и, возможно, даже начнут с кем-то встречаться. Что же касается уроженцев знака, которые уже давно в паре, но до сих пор не связали себя священными узами брака, то в этом году они вполне могут решиться на этот серьезный шаг.

Деньги

Удача в финансах в этом году отвернется от Обезьян. Возможностей заработать будет достаточно, но все они не принесут представителям знака ожидаемых доходов. Ни один из задуманных Обезьянами проектов не удастся воплотить в жизнь. Их амбициозные планы будут портиться в последний момент из-за собственных просчетов или подлостей со стороны партнеров. Так что о повышении заработка уроженцам знака в этом году не стоит и мечтать.

Здоровье

Физическое состояние Обезьян не вызывает у астрологов опасений. Однако их психологическое здоровье потребует внимания. Из-за проблем на работе представители знака могут испытывать сильный стресс. Если вовремя не взять этот вопрос под контроль, все может закончиться глубокой депрессией.