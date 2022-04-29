Стало відомо, на скільки в Україні подорожчають продукти вже найближчим часом

В Україні незабаром можуть суттєво піднятися в ціні продукти харчування. Про це повідомив під час ефіру єдиного марафону українських телеканалів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.





Експерт зазначив, що голоду українцям боятися не варто, однак подорожчання базових продуктів – це наразі процес невідворотний. За його припущеннями цінники на продовольчі товари вже за кілька місяців збільшаться щонайменше на 20%.

Серед головний причин зростання вартості харчових товарів Марчук назвав труднощі з логістикою, а також дороге пальне. Транспортування продуктів зараз суттєво ускладнилося через руйнування великої кількості доріг, мостів, а подекуди й залізничного полотна. Щоб доставити продукти перевізникам доводиться об’їзджати пошкоджені ділянки дороги та небезпечні населені пункти, що в свою чергу призводить до значно більшої витрати пального.

Тим часом газ, бензин та дизель, що почали дорожчати ще до початку війни, зараз додають в ціні ледь не щодня. Тож відбивати затрати на довіз продовольства доводиться шляхом підвищення цін.

Ще одним важливим фактором, що впливає на рівень цін, є інфляція. За два місяці війни в Україні вона зросла аж до 12%. І це ще не межа. Фінансові аналітики очікують, що до кінця року інфляція в нашій країні сягне 20%.

Та не зважаючи на всі проблеми, які створила війна, аграрії продовжують посівну кампанію та не залишать українців без хліба на столі. Їжі буде вдосталь, щоб нагодувати і населення і військових, які щодня ризикуючи життям боронять Україну від окупантів.

Звісно ж харчові продукти стануть не такими доступними, як до війни. Та базові продовольчі товари, ціни на які підпадають під державне регулювання, українці завжди зможуть придбати в необхідній кількості та за помірну вартість.