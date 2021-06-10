Українців попередили про сонячне затемнення: чого не можна робити

Очікуване сонячне затемнення, яке ми зможемо побачити у четвер, 10 червня, стане завершальним у коридорі літніх затемнень. Спеціалісти у галузі астрології стверджують, що у період від місячного затемнення, що відбулося 26 травня, до сонячного, стан людини суттєво змінюється.
Внутрішній дисонанс у нашому житті за цей короткий період часу між затемненнями змінюється на зовнішній. Знаний у мережі астропсихолог Богдан Глоба висловив думку, що поведінка небесних тіл може несприятливо позначитися й на поведінці та внутрішньому стані людини. Отож пропонуємо вашій увазі кілька порад від спеціаліста, що допоможуть уникнути шкідливого впливу сонячного затемнення.
- Тримайтеся подалі від конфліктів. Сварки та негативні емоції завжди забирають сили. У період затемнення негативні емоції поглинатимуть ще більше вашої енергії. А от відновити її буде значно складніше. Тому не варто нервуватися через дрібниці.
- Не поринайте в емоції. Спробуйте зберігати певний нейтралітет та не загострювати почуття. Намагайтеся розвіяти поганий настрій, а не тонути у ньому із головою.
- Не піддавайтеся шкідливим звичкам. У такий непростий для енергетичного стану період краще триматися подалі від сигарет та алкоголю. Адже піддавшись спокусі, ви перекриєте собі й без того обмежені в період затемнення енергетичні потоки.
- Приділіть увагу харчуванню. Сонячне затемнення найбільше впливає саме на нашу зовнішню оболонку. Отож варто утриматися від тяжких для шлунку та шкідливих для всього організму страв.
- Побережіть сили. Відмовлятися від фізичного навантаження зовсім, звісно, не варто. Легкі фізичні вправи та йога – завжди на користь. А от тяжкі силові тренування краще відкласти на день-другий.
- Прислухайтесь до власних біоритмів. Здоровий режим дня, хороший сон та відпочинок збережуть не лише фізичне, а й ментальне здоров’я.
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