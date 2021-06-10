Українців попередили про сонячне затемнення: чого не можна робити

Очікуване сонячне затемнення, яке ми зможемо побачити у четвер, 10 червня, стане завершальним у коридорі літніх затемнень. Спеціалісти у галузі астрології стверджують, що у період від місячного затемнення, що відбулося 26 травня, до сонячного, стан людини суттєво змінюється.





Внутрішній дисонанс у нашому житті за цей короткий період часу між затемненнями змінюється на зовнішній. Знаний у мережі астропсихолог Богдан Глоба висловив думку, що поведінка небесних тіл може несприятливо позначитися й на поведінці та внутрішньому стані людини. Отож пропонуємо вашій увазі кілька порад від спеціаліста, що допоможуть уникнути шкідливого впливу сонячного затемнення.