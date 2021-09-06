З ними каші не звариш: найбільш ледачі знаки зодіаку

Ми усі часом лінуємося, обираємо полежати на дивані замість того, щоб зайнятися чимось корисним. Однак деяким знакам зодіаку набагато тяжче влитися в робочий ритм, поставити ціль та вперто працювати для її втілення в життя. Саме за такий пасивний стиль життя Левів, Тільців та Риб астрологи прозвали найледачішими персонажами у гороскопі.





Лев

Уродженці цього знаку дуже люблять відпочивати та лінуватися. Для них відпустка — найкраща пора, до якої вони щороку рахують дні. Щоб налаштуватися на виконання якогось робочого завдання, нехай і не складного, Левам потрібно довго себе вмовляти та налаштовувати. Тож не дивно, що серйозні посади із великою відповідальністю їх страшенно лякають. Навіть коли вимальовується перспектива підвищення, представники цього вогняного знаку можуть легко відмовитися від запропонованої посади.

Тілець

З Тільцями усе ще складніше. Вони не лише обожнюють нічого-не-роблення, але й не відчувають за це жодної провини. У їхній картині світу лінощі займають почесне місце. Представники знаку впевнені, що кожна людина потребує часом відімкнутися від життєвих клопотів та обов’язків, й провести час у власній Нірвані. Адже тільки там можна відновити сили, знайти натхнення та відчути себе повністю щасливим.

Риби

Риби — це саме ті працівники, які завжди роблять вигляд, що чимось зайняті, розкладаючи пасьянс на «робочому столі». А все тому, що представники цього знаку своєї ліні дуже соромляться. Саме тому вони ще змалечку розвивають у собі навички майстерного уникання обов’язків. Інколи Риби навіть перекидають свою роботу на інших, проте роблять це так майстерно, що «жертви» не розуміють цього й радо піддаються маніпуляції. Таким чином Рибам вдається лінуватися, та ще й із вигодою для себе.