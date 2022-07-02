ВСУ знищує ворога системами HIMARS: результати можна дивитись на картах NASA

З 20 червня українські війська мають змогу бити по тилу окупантів високоточними ракетами, наданими союзниками. Ракетні комплекси HIMARS істотно збільшили можливості наших воїнів, а перші результати таких ударів вже внесені у карту американського сервісу NASA Firms.





У доробку ЗСУ вже є успішні постріли у населених пунктах Алчевськ, Скадовськ, Ізюм, Перевальськ та інших. Також нещодавно було успішно вражено нафтобазу у Ровеньках. Ворожі журналісти та пропагандисти стверджують, що туди поцілила американська ракета з точним GPS-наведенням HIMARS.

Журналісти також наводять карти бойових дій, з яких виходить, що далекобійність української артилерії значно збільшилась, адже відносно свіжа розробка HIMARS значно перевищує за ефективністю РСЗВ Смерч чи Ураган, що були розроблені ще за часів радянського союзу.

Українські захисники використовують HIMARS в купі з Точкою-У та гаубицями М777, що спонукає ворога переносити свої бази, склади та командні пункти глибше в окуповані території.