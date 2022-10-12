Українцям розповіли, коли подешевшають яйця: чекати залишилось недовго

В Україні за останній місяць суттєво здорожчали курячі яйця. Їх оптова вартість сягнула 43 грн за 10 штук. Тим часом у вітчизняних супермаркетах за десяток яєць доводиться платити не менше 50 грн. Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

При цьому чиновник зазначив, що вже за місяць вартість яєць почне поступово знижуватися. А ближче до початку зими популярний продукт вже буде коштувати не більше, ніж до війни.

Шалений стрибок цін на яйця, за словами Висоцького, спричинили воєнні дії в Україні. Через масовані обстріли та захоплення окупантами частини українських територій було знищено кілька великих птахівницьких комплексів. Через це значно скоротилося поголів’я курей і, відповідно, виробництво яєць. Ще однією проблемою для власників птахоферм стали складнощі з логістикою. Адже транспортні послуги суттєво здорожчали через підвищення цін на пальне в країні.

В той самий час попит на яйця, через масовий виїзд українців за кордон знизився. Таким чином в перші місяці війни виробникам доводилося працювати собі у збиток та продавати яйця дешевше їх собівартості. Якщо перед вторгненням росії, у січні-лютому 2022 року, ціна за десяток яєць становила в середньому 35 грн, то у травні-червні вона впала до 16,5 грн. Вирівняти вартість яєць на ринку принаймні до рівня собівартості вдалося лише у липні-серпні. Тоді ціна за 10 штук становила від 25,5 до 26 грн.

У вересні ж, коли сезонний попит на яйця повністю відновився, а поголів’я курей суттєво не збільшилося, ціни на яйця миттєво злетіли до 30 грн. Після чого на початку жовтня експерти ринку зафіксували чергове подорожчання майже на 24%.

Та оскільки на збільшення поголів’я курей до необхідного рівня власникам птахоферм потрібно не більше 2-3 місяців, у листопаді ціни знову прийдуть у норму. Згідно з прогнозом заступника голови МінАПК вартість яєць наприкінці листопада становитиме близько 35 грн за десяток.