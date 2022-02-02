Час вибивати борги: китайський гороскоп на середуб 2 лютого

До чого рекомендує готуватися китайська система «Восьми ієрогліфів долі» у середу, 2 лютого?





Середа – ідеальний день для отримання орденів та медалей. Ну, чи премій і похвал від вищих.

Якщо є ті, хто заборгував вам гроші або послугу, сміливо плануйте збір боргів саме на середу. Також сприятливо в цей день проводити переговори про те, що настав час вас підвищити на посаді або, як мінімум, підвищити зарплату.

Ну, і до спонсорів ходити за грошима та нематеріальною підтримкою теж добре саме в цю середу. Шанси на те, що лист із проханням про допомогу прочитають та допоможуть у цей день суттєво збільшуються.

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