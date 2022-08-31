Тривожна валіза для школяра — що в ній має бути

Деякі школярі з першого вересня сядуть за шкільні парти, а не за ноутбуки для дистанційного навчання. Тому батькам буде корисно знати про «тривожний рюкзак», адже гарантій що навчальний рік буде безпечним не має. Окрім персонального рюкзака, має бути евакуаційний рюкзак для класу/групи.





Вміст тривожного рюкзака для дитини

У дитини має бути із собою пляшка питної води. За можливості кладіть запасну. Вересень буде спекотним, дітки багато питимуть. Також покладіть до рюкзака снеки, крекери чи інший подібний перекус. Чудово підійдуть поживні батончики зі злакових.

Обов’язково покладіть до рюкзака записку із такою інформацією:

ПІБ батьків;

контактні телефони;

актуальні адреси.

Покладіть мобільний телефон, якщо є така можливість, а також павербенк та зарядний пристрій. Обов’язково подбайте про комплект білизни (трусики та шкарпетки) і аптечку. За бажанням можна покласти родинне фото.

Вміст евакуаційного рюкзака для класу/групи

Вчитель має підготувати свою тривожну валізу для дітей. У ній мають бути блокнот із твердою палітуркою, олівець та ручка. Обов’язково покласти ліхтар та батарейки до нього. Потрібно подбати про запас води та аптечку, запастись масками, а також:

туалетний папір, вологі серветки, антисептик;

радіо+батарейки;

термоковдри;

клейонка;

пакети для сміття;

свисток;

мотузка, ножиці;

маркери;

енергетичні батончики для всіх дітей;

повербанк;

відро.

У деяких країнах наявність такого рюкзака у класах є обов’язковою. Для українців це перший подібний досвід. Служба освітнього омбудсмена дала деякі пояснення щодо шкільних тривожних валіз.

Рекомендовано взяти відповідальність за рюкзаки батьківським комітетам. Школа не має права вимагати від батьків “дати гроші” на їх закупівлю, це не є законним. Але у цей час комітети можуть самостійно скласти рюкзаки для своїх дітей, та підготувати.