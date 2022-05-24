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Європейська валюта пре вгору: курс валют на 25 травня

24.05.2022
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Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати в Україні. Національний банк України встановив курс Євро на 25 травня на рівні 31 гривні та 34 копійок. В порівнянні з вівторком подорожчання склало 17 копійок.


На 10 копійок 25 травня здорожчає і польський Злотий. Його курс становитиме 6 гривень та 80 копійок. Румунський лей здорожчає на 3 копійки, його курс – 6 гривень та 33 копійки.

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НБУ продовжує тримати долар. Курс американської валюти у середу, 25 травня, становитиме 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 25 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,6905
AZN1Азербайджанський манат17,2422
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев16,0292
KRW100Вона2,3106
HKD1Гонконгівський долар3,7271
DKK1Данська крона4,213
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро31,3437
EGP1Єгипетський фунт1,5793
JPY10Єна2,2968
PLN1Злотий6,8088
INR10Індійська рупія3,7709
CAD1Канадський долар22,867
HRK1Куна4,1621
MXN1Мексиканське песо1,4734
MDL1Молдовський лей1,5268
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7425
NZD1Новозеландський долар18,8299
NOK1Норвезька крона3,0471
ZAR1Ренд1,8657
RUB10Російський рубль5,2195
RON1Румунський лей6,3391
IDR1000Рупія1,9954
SGD1Сінгапурський долар21,2949
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,504
KZT100Теньге7,0179
TRY1Турецька ліра1,8151
HUF100Форинт8,1784
GBP1Фунт стерлінгів36,5628
CZK1Чеська крона1,2696
SEK1Шведська крона2,9853
CHF1Швейцарський франк30,3238
CNY1Юань Женьміньбі4,3896

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24.05.2022
1 хвилина на прочитання
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