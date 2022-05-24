Європейська валюта пре вгору: курс валют на 25 травня

Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати в Україні. Національний банк України встановив курс Євро на 25 травня на рівні 31 гривні та 34 копійок. В порівнянні з вівторком подорожчання склало 17 копійок.





На 10 копійок 25 травня здорожчає і польський Злотий. Його курс становитиме 6 гривень та 80 копійок. Румунський лей здорожчає на 3 копійки, його курс – 6 гривень та 33 копійки.

НБУ продовжує тримати долар. Курс американської валюти у середу, 25 травня, становитиме 29 гривень та 25 копійок.