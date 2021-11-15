Новини

Тарифи на електроенергію все-таки виростуть

15.11.2021
1 хвилина на прочитання

Олег Попенко є очільником українського Союзу споживачів комунальних послуг. Він впевнений, що ціни на електрику в Україні знову виростуть. А нинішнє зниження вартості для побутових споживачів є тимчасовим явищем. До такого висновку чоловік прийшов, бо впевнений, держава хоче перекласти на плечі українців борги та збитки підприємств.


Прогноз на тарифи

Річ у тім, що заборгованість підприємств енергетичної галузі становить не мільйони, а десятки мільярдів гривень. Тільки «Укренерго» має боргів на суму 22 млрд. Але ж є й інші компанії, які теж солідно заборгували. Єдине джерело доходу для них — це споживачі: фізичні та юридичні особи. Щоб покривати поточні витрати та гасити борги, все що можуть зробити компанії, наполягати на зростанні цін.

Новини по темі

Це жахлива реалія 2021 року. Ніхто нічого не хоче реструктурувати, а про інвестиції мова взагалі йде. Сучасний курс погашення боргів — це «тягнути з народу останнє».

В Енергнорегуляторі (НКРЕКУ) вже підтримали нову постанову про підвищення тарифів на електричну енергію в державному підприємстві «Укренерго». Спочатку хотіли підвищити вартість на 11,5%. Але зійшлися на думці, що цього недостатньо і вирішили підвищити на 22%.

Всі фінансові прорахунки менеджерів та помилки компанії буде компенсувати населення. Комісія вже дала «зелене світло». Історія показала, що українці й не таке стерплять. Адже такі помилки були вже й раніше. А ще громадяни покривають збитки, які з’являються через корупцію.

У 2023 році теж зростуть ціни. Адже ще ніколи не було такого, щоб компослуги стали дешевше. Швидше за все нові ціни набудуть чинності з травня 2022 року. Зараз українці платять по 1,44 грн за 1 кВт при споживанні до 150 кВт на місяць.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


15.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Павел Глоба назвал знаки зодиака, для которых следующий год будет невероятным

15.11.2021

ПриватБанк налякав нововеденнями тисячі українців

15.11.2021

ПриватБанк испугал нововедениями тысячи украинцев

15.11.2021

Стало відомо, чому люди вирішують займатися сексом по дружбі

15.11.2021
Back to top button