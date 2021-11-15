Тарифи на електроенергію все-таки виростуть

Олег Попенко є очільником українського Союзу споживачів комунальних послуг. Він впевнений, що ціни на електрику в Україні знову виростуть. А нинішнє зниження вартості для побутових споживачів є тимчасовим явищем. До такого висновку чоловік прийшов, бо впевнений, держава хоче перекласти на плечі українців борги та збитки підприємств.





Прогноз на тарифи

Річ у тім, що заборгованість підприємств енергетичної галузі становить не мільйони, а десятки мільярдів гривень. Тільки «Укренерго» має боргів на суму 22 млрд. Але ж є й інші компанії, які теж солідно заборгували. Єдине джерело доходу для них — це споживачі: фізичні та юридичні особи. Щоб покривати поточні витрати та гасити борги, все що можуть зробити компанії, наполягати на зростанні цін.

Це жахлива реалія 2021 року. Ніхто нічого не хоче реструктурувати, а про інвестиції мова взагалі йде. Сучасний курс погашення боргів — це «тягнути з народу останнє».

В Енергнорегуляторі (НКРЕКУ) вже підтримали нову постанову про підвищення тарифів на електричну енергію в державному підприємстві «Укренерго». Спочатку хотіли підвищити вартість на 11,5%. Але зійшлися на думці, що цього недостатньо і вирішили підвищити на 22%.

Всі фінансові прорахунки менеджерів та помилки компанії буде компенсувати населення. Комісія вже дала «зелене світло». Історія показала, що українці й не таке стерплять. Адже такі помилки були вже й раніше. А ще громадяни покривають збитки, які з’являються через корупцію.

У 2023 році теж зростуть ціни. Адже ще ніколи не було такого, щоб компослуги стали дешевше. Швидше за все нові ціни набудуть чинності з травня 2022 року. Зараз українці платять по 1,44 грн за 1 кВт при споживанні до 150 кВт на місяць.