Украинцам обещают раннюю пенсию: кто может получить

Украинские парламентарии на днях приняли закон, разрешающий некоторым категориям граждан досрочно выйти на заслуженный отдых. В частности, новые правила будут распространяться на украинцев, уволенных незадолго до достижения ими пенсионного возраста, многодетных родителей, а также родителей детей с серьезными заболеваниями и инвалидностью.





Главное – выполнить минимальные требования к страховому стажу. В некоторых же случаях будет учитываться также возраст будущего пенсионера.

Проект закона №4668, принятый Радой во вторник 15 февраля, уже передан на согласование главе парламента. Далее документ окажется на столе у президента и только после утверждения Владимиром Зеленским будет опубликован официально.

Сейчас же известно, что уйти на пенсию до наступления установленного пенсионного возраста по новому закону смогут следующие категории граждан:

лица, уволенные по инициативе работодателя за 18 и менее месяцев до достижения пенсионного возраста. Речь идет об увольнении, причиной которого стало банкротство предприятия, или ухудшение состояния здоровья работника. При этом гражданин должен иметь полный страховой стаж (30 или 35 лет в зависимости от пола) и состоять на учете в службе занятости;

многодетные родители, воспитавшие, по крайней мере, до 6 лет пять и более детей. Условиями ухода на заслуженный отдых таких граждан является наличие официального стажа от 15 лет (от 20 лет – для мужчин), а также достижение возраста в 50 лет (55 лет – для мужчин);

родители детей-инвалидов детства. Главными условиями получения пенсии являются: возраст от 50 лет (от 55 лет для мужчин) и стаж более 15 лет (более 20 лет для мужчин);

родители детей, имеющих тяжелую болезнь, и при этом не являющиеся инвалидами. Для них будут действовать те же условия выхода на пенсию, что и для родителей детей-инвалидов детства.

Как указано в пояснительной записке, приобщенной к законопроекту, новые условия досрочного ухода на заслуженный отдых усовершенствуют украинское пенсионное законодательство и устранят ряд актуальных проблем этой области.

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