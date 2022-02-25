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ЄС погодив «найжорсткіший в історії» пакет санкцій проти Росії

25.02.2022
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Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що саміт Європейського союзу (ЄС) погодив «найжорсткіший в історії» пакет санкцій проти Росії. За його словами, це рішення болісно позначиться і на Євросоюзі.


Він уточнив, що санкції стосуватимуться транспортної, авіаційної, космічної промисловості країни, а також кораблебудування.

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«Він [пакет санкцій] потужно торкнеться російської економіки», — сказав Нехаммер після засідання австрійської ради безпеки через вторгнення Росії в Україну. Канцлер уточнив, що найпотужніші санкції будуть накладені на постачання запчастин для повітряних суден та «передачу технічних ноу-хау».

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25.02.2022
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