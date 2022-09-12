Нова Пошта вирішила замінити українцям Приват та Ощад

«Нова Пошта» — це компанія, яка з легкістю може скласти конкуренцію державним банкам: ПриватБанк та Ощадбанк. А все через те, її клієнти можуть не лише відправляти посилку та гроші по Україні, а й отримувати готівку із-за кордону.





Відтепер усі клієнти НП можуть отримувати грошові перекази Ria та Western Union із-за кордону, і для цього не потрібно йти до банку. Для цього є НоваПей.

Western Union — лідер у сфері міжнародних грошових переказів. Компанія була заснована понад 150 років тому. Представництва компанії є у всіх країнах світу.

Ria — працює у 140 країнах світу, навіть у Білорусі. Вони мають власний мобільний додаток для швидких переказів. Є дочірньою компанією Euronet Worlwide Inc.

Як отримати грошовий переказ із-за кордону через НоваПей

Послуга вже доступна для клієнтів. Отримувати перекази поки що можна не у всіх відділеннях, а лише тільки там, де є пункт видачі НоваПей. З часом їх кількість планують розширити.

Потрібно лише прийти у пункт та показати ті ж самі документи, які просять показати у банках. Тому не потрібно стояти кожного разу у чергах, чи шукати найближче відділення банку. Щоб отримати переказ, необхідно:

Сказати операторові Нової Пошти номер грошового переказу. Сказати дані про себе (ПІБ). Якщо переказ здійснено через Western Union, важливо знати точну суму та країну, з якої вислали гроші. Пред’явити документи, що підтверджують особу отримувача (паспорт, або ДіЯ).

Після цього оператор видасть отримувачеві готівку в іноземній валюті чи в національній (за бажанням клієнта). Якщо є питання щодо міжнародних готівкових переказів, Нова Пошта готова на них відповісти: онлайн, через телефон.