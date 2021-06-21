Названа фраза, яку терпіти не можуть телефонні шахраї

Кожного дня у світі з’являється велика кількість шахраїв. Існує безліч методів, якими користуються недобросовісні аферисти, тому дуже важливо захистити себе від їх впливу.





Найбільш популярною схемою є телефонне шахрайство, тому необхідно навчитись давати відсіч одразу. Однак перш ніж дізнатись про способи боротьби, слід навчитись розпізнавати шахрая, а зробити це допоможе тільки досвід.

Справа в тому, що дуже часто телефонні аферисти використовують найпоширеніші емоції людей. Розуміючи, що співбесідник нервує, боїться або переймається під час розмови, шахраям набагато простіше зробити свою справу.

Наприклад, вам може зателефонувати громадянин та повідомити про те, що ваш родич потрапив у халепу та потребує негайної фінансової допомоги. Перш за все, щоб уникнути непорозумінь, потрібно тримати голову холодною та не панікувати. Ідеальним вирішенням питання стане розпізнати шахрая, спитавшись про конкретні дані родича.

Як уникнути матеріальних втрат та назавжди позбутись докучливих дзвінків?

Якщо вас спіткала подібна ситуація, або пропонують певні послуги, — не потрібно відразу підтверджувати особистість. Окрім того, не слід погоджуватись на пропозиції співрозмовника, поки ви не будете впевнені в його чесності. Спробуйте сказати шахраю про те, що розмова записується та згодом буде передана до правоохоронних органів.

Навіть якщо вам пропонується купити ліки за дуже низькою ціною — не слід поспішати. Іноді трапляються випадки, коли шахраї впевнено розповідають про товар чи послугу, та навіть розкривають власні персональні дані. На перший погляд це посилює довіру, однак найчастіше людина стає заручником ситуації. Шахрай не буде спілкуватись з тим, хто поводить себе впевнено. Якщо співрозмовник помітив, що ви його розкрили, він миттєво завершить розмову.