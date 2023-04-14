Кіберзлочинцівикрали конфіденційну інформацію власників Hyundai

Компанія Hyundai повідомила про кіберінцидент, під час якого хакери викрали персональні дані, що належать її італійським та французьким клієнтам, повідомляє Bleeping Computer.

Компанія почала повідомляти постраждалих клієнтів, вказуючи, що хакери отримали доступ до особистої інформації як власників автомобілів, так і тих, хто реєструвався на тест-драйви. Викрадені дані включають адреси електронної пошти, фізичні адреси, номери телефонів та ідентифікаційні номери транспортних засобів (VIN). Однак банківська інформація клієнтів залишається в безпеці.

Компанія Hyundai підтвердила, що відключила скомпрометовані системи та залучила фахівців для розслідування цієї справи. Водночас, компанія застерігає клієнтів від можливих шахрайських дій.

У повідомленні компанії йдеться: “Хоча немає жодних доказів того, що відповідні дані були використані в шахрайських цілях, в якості запобіжного заходу ми рекомендуємо проявляти особливу обережність у разі спроб контакту через електронну пошту, звичайну пошту або SMS від імені Hyundai Italia або інших компаній Hyundai Group”.

Подробиці про те, коли і як компанія стала жертвою кібератаки, не розголошуються.