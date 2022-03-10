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Windows 10 можна прискорити за допомогою звичайної флешки USB
Мова йде про ПК не на SSD
У процесі роботи Windows 10 кешує дані на жорсткому диску і звертається до них у міру необхідності.
Через свою конструктивну особливість жорсткий диск має низьку швидкість читання – запису.
Унікальна функція Windows – “Windows ReadyBoost” дає змогу кешувати дані на USB флеш-накопичувач, який працює швидше, ніж жорсткий диск. Отже, це має прискорити роботу операційної системи.
- Підключіть USB-накопичувач стандарту 3.0 або вище у відповідний порт комп’ютера;
- Відкрийте “Цей комп’ютер” і клікнувши правою кнопкою миші по флешки перейдіть в її властивості;
- Перейдіть на вкладку “ReadyBoost”.
- Залиште розмір кеша як є або змініть його.
Зверніть увагу , щоб досягти найкращого результату необхідно використовувати накопичувач не менше 8 Гб, стандарту 3.0 і вище.