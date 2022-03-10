Windows 10 можна прискорити за допомогою звичайної флешки USB

У процесі роботи Windows 10 кешує дані на жорсткому диску і звертається до них у міру необхідності.





Через свою конструктивну особливість жорсткий диск має низьку швидкість читання – запису.

Унікальна функція Windows – “Windows ReadyBoost” дає змогу кешувати дані на USB флеш-накопичувач, який працює швидше, ніж жорсткий диск. Отже, це має прискорити роботу операційної системи.

Підключіть USB-накопичувач стандарту 3.0 або вище у відповідний порт комп’ютера; Відкрийте “Цей комп’ютер” і клікнувши правою кнопкою миші по флешки перейдіть в її властивості; Перейдіть на вкладку “ReadyBoost”. Залиште розмір кеша як є або змініть його.

Зверніть увагу , щоб досягти найкращого результату необхідно використовувати накопичувач не менше 8 Гб, стандарту 3.0 і вище.

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