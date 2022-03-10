Softnews

Windows 10 можна прискорити за допомогою звичайної флешки USB

Мова йде про ПК не на SSD

10.03.2022
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У процесі роботи Windows 10 кешує дані на жорсткому диску і звертається до них у міру необхідності.


Через свою конструктивну особливість жорсткий диск має низьку швидкість читання – запису.

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Унікальна функція Windows – “Windows ReadyBoost” дає змогу кешувати дані на USB флеш-накопичувач, який працює швидше, ніж жорсткий диск. Отже, це має прискорити роботу операційної системи.

  1. Підключіть USB-накопичувач стандарту 3.0 або вище у відповідний порт комп’ютера;
  2. Відкрийте “Цей комп’ютер” і клікнувши правою кнопкою миші по флешки перейдіть в її властивості;
  3. Перейдіть на вкладку “ReadyBoost”.
  4. Залиште розмір кеша як є або змініть його.

Зверніть увагу , щоб досягти найкращого результату необхідно використовувати накопичувач не менше 8 Гб, стандарту 3.0 і вище.

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10.03.2022
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