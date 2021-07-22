Як ненависний багатьом 5G обіцяє змінити життя на краще: 10 років без підзарядки акумулятора

Мобільний зв’язок п’ятого покоління (5G) вже зовсім скоро змінить життя кожного з нас і світ навколо. Він не тільки зробить інтернет швидшим, але і впровадить його у багато сфер, які раніше не були цифровізовані. Про те, що ж ми отримаємо з впровадженням 5G, читайте в цій статті.





Економіка 5G

Незважаючи на дурні і ні з чим не пов’язані побоювання прихильників теорій змови, 5G призведе світ до впровадження індустріального інтернету речей: по-новому буде працювати промисловість, а середня швидкість передачі даних по мережі збільшиться в 40 разів. Причому собівартість доставки інформації при цьому, навпаки, зменшиться майже в 30 разів.

Зараз вже успішно існує концепція «розумного будинку», але з появою мереж п’ятого покоління така концепція може перенестися і на місто.

«Розумне місто» об’єднає в собі транспортну і пішохідну мережі, а також іншу інфраструктуру: освітлення, паркування, медичні установи. Все це перетвориться в складну, але зручну для міського жителя мережу, яка буде працювати як годинник.

Революція в зв’язку

Одним з ключових переваг нової технології стане можливість автономної роботи різних пристроїв без підзарядки і живлення протягом десятиліття. Тільки уявіть, наскільки це полегшить життя простої людини!

Також вчені говорять про підтримку мобільності при швидкості пересування об’єктів, що дорівнює 500 км/г.

Як зміниться телебачення

Користувачі нової мережі отримають необмежені можливості для споживання контенту. Це стосується не тільки інтернету, але і телебачення.

Телевізори з високою роздільною здатністю будуть корисні навіть жителям віддалених районів, куди сигнал раніше не доходив. Тепер же телебачення та інтернет будуть доступні в будь-який час, а завантажувати нові контент (наприклад, фільми і серіали) можна буде за лічені секунди.

Слабкі місця 5G

У мережі 5G є один значний мінус. І це зовсім не несприятливий вплив на здоров’я людини.

Проблема полягає в тому, що 5G використовує більш високі частоти, ніж звичний 4G (LTE), тому сигнали можуть поширюватися на меншу відстань, ніж 4G або 5G дуже низької частоти.

А це означає, що вишки або станції, які підтримують новий зв’язок потрібно буде розміщувати частіше, мало не через кожні кілька сотень метрів. Тільки тоді надшвидкий зв’язок буде покривати простір рівномірно.