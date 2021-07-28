Названо найбільш безхребетні знаки зодіаку

Довірливі та простодушні люди — справжній подарунок для аферистів. Вони нерідко потрапляють у незручні ситуації через свою непохитну віру в краще та нездатність підозрювати оточуючих у злих намірах.

Цікаво, що ці зворушливі та водночас небезпечні риси зазвичай притаманні лише трьом знакам зодіаку. Саме Стрільці, Раки й Риби найчастіше стають жертвами власного характеру, піддаючись маніпуляціям та хитрощам.





Стрілець

Народжені під цим сузір’ям – надзвичайно щирі люди. Вони обожнюють спілкування, із задоволенням діляться своїми думками та готові віддати навіть «останню сорочку» незнайомцю.

Та саме ці здавалось би прекрасні риси приносять Стрільцям чимало неприємностей. Їх добротою користуються не чисті на руку люди, що здатні скривдити та навіть пограбувати наївного представника вогняного знаку.

Рак

Раки обдаровані рідкісною здатністю до співпереживання. Вони готові вислухати чиюсь проблему та допомогти усім, чим тільки зможуть. Проте уродженці цього знаку занадто сильно переймаються чужою бідою, беручи на себе непотрібний тягар. Це зазвичай спричиняє найбільші проблеми у їхньому житті.

Трапляється, що навіть родичі чи близькі друзі скидають свої неприємності на співчутливого Рака. У результаті він змушений забезпечувати усю родину, тоді як інші просто байдикують.

Риби

Представники знаку Риб – мовчазні та скуті. Однак якщо за них беруться професіонали та настирливо у чомусь переконують, вони врешті починають сприймати чужу ідею як свою власну. Така шкідлива звичка Риб може загрожувати їм як фінансовими втратами, так і сердечними розчаруваннями.

Повіривши одного разу недобросовісній людині, вони можуть на усе життя втратити віру у доброту та справедливість. Тож представникам цього знаку варто бути більш відкритими і спілкуватися із людьми навколо. Так вони зможуть навчитися розбиратися у людях та не піддаватися сторонньому впливу.