США вирішило оновити дизайн доларів: що буде з купюрами до 2025 року

У США оголосили про оновлення дизайну доларових купюр. Першою зміною стане 10-доларова банкнота у 2026 році. Згідно з планом, кожні два роки дизайн інших номіналів також буде змінюватися.

Федеральний резерв США навіть оприлюднив графік оновлень до 2034 року:

10 доларів – 2026 рік;

50 доларів – 2028 рік;

20 доларів – 2030 рік;

5 доларів – 2032 рік;

100 доларів – 2034 рік.

У Бюро гравіювання та друку США пояснили, що такі зміни є регулярними та спрямовані на підвищення безпеки валюти та захист від підробок. Адже сучасні фальшивомонетники стають дедалі винахідливішими.

У Федрезерві запевнили, що людям, які зберігають свої заощадження в доларах, не потрібно хвилюватися. Всі долари, випущені з 1914 року, залишаються дійсними.