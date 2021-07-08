Українцям розповіли, як отримати рекордну пенсію

Про нелегке життя українських пенсіонерів не з чуток відомо кожному. Більша частина громадян похилого віку, пропрацювавши усе життя на благо країни, можуть претендувати лише на мінімальні виплати близько 3 тисяч гривень.





Та існує в Україні й категорія пенсіонерів, що знаходиться на зовсім іншому соціальному щаблі. Йдеться про громадян, яким держава призначила максимальну пенсійну ставку у розмірі 10 тисяч гривень. Хто ж ці «заможні» пенсіонери, та чим відрізняються від пересічних громадян, змушених задовільнятися мінімалкою?

Претендувати на максимальну пенсію у 10 тис. грн мають право українці, які:

офіційно відпрацювали понад 35 років, тобто виконали норму за стажем;

працюючи, отримували зарплатню, що у 2,59 раза перевищує середню по країні (наразі це близько 30 тис. грн).

Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», точний обсяг пенсійних виплат знаходиться у прямій залежності саме від цих двох факторів – зарплатні та трудового стажу.

Ця залежність найточніше представлена у формулі розрахунку пенсії:

середня зарплатня в країні за 3 останніх роки множиться на 1%, точну кількість років стажу та відношення власної зарплатні до середньої по країні.

Згідно із цією базовою формулою усі громадяни, що наразі отримують менше середньої зарплатні, претендуватимуть лише на мінімальну пенсію. А українці, оформлені на мінімальну ставку, «не дотягують» навіть до найменшої суми пенсійної виплати. Та їм все одно платитимуть мінімальну пенсію, адже нестачу коштів покриє держава із бюджетних коштів.

Зважаючи на таку схему розрахунку, немає нічого дивного у тому, що із 11,4 мільйона українських пенсіонерів переважна більшість отримує до 3 тис. грн. Щоб претендувати на справді високий дохід у старості, потрібно дуже ретельно обирати професію. До прикладу одну із найвищих пенсій в Україні наразі мають колишні судді – майже 77 тисяч гривень.