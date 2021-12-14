Лікарі назвали приховані джерела цукру, які небезпечні для здоров’я

Дієтологи нагадують про шкідливий вплив цукру на організм. Йдеться не тільки про чистий рафінований цукор, він є в багатьох продуктах, саме ці приховані джерела варто враховувати, плануючи свою дієту.





За словами лікарів, високе споживання цукру пов’язане з підвищеною калорійністю раціону, а отже, і з надмірною масою тіла. Постійне надходження великих доз цукру робить клітини нечутливими до нього, розвивається інсулінорезистентність, що спричиняє діабет 2 типу, підвищує ризики хвороби Альцгеймера, деяких видів раку.

Важливо звертати увагу на приховані джерела цукру:

хліб;

промислові соуси;

напівфабрикати;

йогурти та сир;

каші швидкого приготування;

мюслі;

сухі сніданки;

консервовані овочі та фрукти;

соки та нектари;

прохолодні та алкогольні напої.

Часто на етикетці цукор у них називатиметься інакше (інвертний сироп, глюкоза, нектар агави, гідролізований крохмаль, концентрати фруктового соку, кокосовий цукор, згущений сік тростини тощо).