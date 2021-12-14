Лікарі назвали приховані джерела цукру, які небезпечні для здоров’я
Дієтологи нагадують про шкідливий вплив цукру на організм. Йдеться не тільки про чистий рафінований цукор, він є в багатьох продуктах, саме ці приховані джерела варто враховувати, плануючи свою дієту.
За словами лікарів, високе споживання цукру пов’язане з підвищеною калорійністю раціону, а отже, і з надмірною масою тіла. Постійне надходження великих доз цукру робить клітини нечутливими до нього, розвивається інсулінорезистентність, що спричиняє діабет 2 типу, підвищує ризики хвороби Альцгеймера, деяких видів раку.
Важливо звертати увагу на приховані джерела цукру:
- хліб;
- промислові соуси;
- напівфабрикати;
- йогурти та сир;
- каші швидкого приготування;
- мюслі;
- сухі сніданки;
- консервовані овочі та фрукти;
- соки та нектари;
- прохолодні та алкогольні напої.
Часто на етикетці цукор у них називатиметься інакше (інвертний сироп, глюкоза, нектар агави, гідролізований крохмаль, концентрати фруктового соку, кокосовий цукор, згущений сік тростини тощо).
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