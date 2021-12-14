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Лікарі назвали приховані джерела цукру, які небезпечні для здоров’я

14.12.2021
1 хвилина на прочитання
цукор

Дієтологи нагадують про шкідливий вплив цукру на організм. Йдеться не тільки про чистий рафінований цукор, він є в багатьох продуктах, саме ці приховані джерела варто враховувати, плануючи свою дієту.


За словами лікарів, високе споживання цукру пов’язане з підвищеною калорійністю раціону, а отже, і з надмірною масою тіла. Постійне надходження великих доз цукру робить клітини нечутливими до нього, розвивається інсулінорезистентність, що спричиняє діабет 2 типу, підвищує ризики хвороби Альцгеймера, деяких видів раку.

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Важливо звертати увагу на приховані джерела цукру:

  • хліб;
  • промислові соуси;
  • напівфабрикати;
  • йогурти та сир;
  • каші швидкого приготування;
  • мюслі;
  • сухі сніданки;
  • консервовані овочі та фрукти;
  • соки та нектари;
  • прохолодні та алкогольні напої.

Часто на етикетці цукор у них називатиметься інакше (інвертний сироп, глюкоза, нектар агави, гідролізований крохмаль, концентрати фруктового соку, кокосовий цукор, згущений сік тростини тощо).

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14.12.2021
1 хвилина на прочитання

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