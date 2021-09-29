Експерт розповів, що таке режим інкогніто в браузері і для чого він потрібен
Режим інкогніто – це конфіденційне вікно в браузері, через яке ви можете анонімно виходити в інтернет. Він дозволяє приватно переглядати веб-сайти і після завершення сеансу стирає історію пошуку, файли cookies або автоматично збережену особисту інформацію, наприклад, паролі або номери кредитних карт.
Залежно від використовуваного браузера режим інкогніто може мати різні назви:
- «Режим інкогніто» в Google Chrome,
- «Приватне вікно» в Mozilla Firefox,
- InPrivate в Microsoft Internet Explorer і Edge,
- «Приватний доступ» в Safari.
У режимі інкогніто будь-який веб-сайт, який ви відкриваєте, передбачає, що ви новий відвідувач. Таким чином, ви не залишаєте цифрових «слідів»: той, хто пізніше зайде в інтернет з вашого пристрою, не зможе відстежити ваші дії в мережі або використовувати автоматично збережену інформацію, яку ви вводили в онлайн-форму.
Чим може бути корисний режим інкогніто?
Оскільки в приватному режимі всі файли cookies стираються, веб-сайтам і рекламодавцям стає складніше відстежувати ваші дії в інтернеті. В результаті ви отримуєте:
- Менше реклами. Наприклад, якщо ви шукаєте подарунок-сюрприз на день народження для свого чоловіка, режим інкогніто гарантує, що після завершення сеансу всюди не з’явиться таргетована реклама і не видасть вашу затію імениннику. Кращі пропозиції. Режим інкогніто часто (але не завжди) дозволяє побачити найкращі ціни на готелі та авіаквитки. Деякі туристичні веб-сайти можуть показувати більш високі ціни в залежності від вашої геолокації або в тому випадку, якщо ви неодноразово поверталися на сайт, щоб перевірити вартість.
- Якщо ви забули вийти зі свого облікового запису при використанні загальнодоступного комп’ютера, наступний користувач теоретично може отримати вашу конфіденційну інформацію: персональні і платіжні дані. Включивши режим інкогніто, ви автоматично вийдете з системи після завершення сеансу.
За замовчуванням режим інкогніто відключає сторонні додатки в браузері, такі як розширення і панелі інструментів. Поряд з покращенням конфіденційності це може привести до підвищення продуктивності, оскільки розширення можуть викликати збої. Якщо у вас є проблеми з продуктивністю, найпростіший спосіб переконатися, що виною тому розширення або панель інструментів, – відкрити сеанс в режимі інкогніто.
При цьому не забувайте, що приватний режим дає вам тільки «локальну» анонімність, але не захистить від кібератак і дій зловмисників.
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