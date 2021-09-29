Експерт розповів, що таке режим інкогніто в браузері і для чого він потрібен

Режим інкогніто – це конфіденційне вікно в браузері, через яке ви можете анонімно виходити в інтернет. Він дозволяє приватно переглядати веб-сайти і після завершення сеансу стирає історію пошуку, файли cookies або автоматично збережену особисту інформацію, наприклад, паролі або номери кредитних карт.





Залежно від використовуваного браузера режим інкогніто може мати різні назви:

«Режим інкогніто» в Google Chrome,

«Приватне вікно» в Mozilla Firefox,

InPrivate в Microsoft Internet Explorer і Edge,

«Приватний доступ» в Safari.

У режимі інкогніто будь-який веб-сайт, який ви відкриваєте, передбачає, що ви новий відвідувач. Таким чином, ви не залишаєте цифрових «слідів»: той, хто пізніше зайде в інтернет з вашого пристрою, не зможе відстежити ваші дії в мережі або використовувати автоматично збережену інформацію, яку ви вводили в онлайн-форму.

Чим може бути корисний режим інкогніто?

Оскільки в приватному режимі всі файли cookies стираються, веб-сайтам і рекламодавцям стає складніше відстежувати ваші дії в інтернеті. В результаті ви отримуєте:

Менше реклами. Наприклад, якщо ви шукаєте подарунок-сюрприз на день народження для свого чоловіка, режим інкогніто гарантує, що після завершення сеансу всюди не з’явиться таргетована реклама і не видасть вашу затію імениннику. Кращі пропозиції. Режим інкогніто часто (але не завжди) дозволяє побачити найкращі ціни на готелі та авіаквитки. Деякі туристичні веб-сайти можуть показувати більш високі ціни в залежності від вашої геолокації або в тому випадку, якщо ви неодноразово поверталися на сайт, щоб перевірити вартість.

Якщо ви забули вийти зі свого облікового запису при використанні загальнодоступного комп’ютера, наступний користувач теоретично може отримати вашу конфіденційну інформацію: персональні і платіжні дані. Включивши режим інкогніто, ви автоматично вийдете з системи після завершення сеансу.

За замовчуванням режим інкогніто відключає сторонні додатки в браузері, такі як розширення і панелі інструментів. Поряд з покращенням конфіденційності це може привести до підвищення продуктивності, оскільки розширення можуть викликати збої. Якщо у вас є проблеми з продуктивністю, найпростіший спосіб переконатися, що виною тому розширення або панель інструментів, – відкрити сеанс в режимі інкогніто.

При цьому не забувайте, що приватний режим дає вам тільки «локальну» анонімність, але не захистить від кібератак і дій зловмисників.