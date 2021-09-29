Названо смартфони, на яких WhatsApp відключиться через місяць

Першого листопада 2021 року WhatsApp перестане підтримуватися на старих смартфонах під управлінням як Android, так і iOS.





Як пише DNA , серед смартфонів на Android це будуть наступні моделі:

– Samsung:

Galaxy Trend Lite

Galaxy SII

Galaxy Trend II

Galaxy S3 mini

Galaxy Core

Galaxy Xcover 2

Galaxy Ace 2

– LG:

LG Lucid 2

Optimus L5 Dual

Optimus L4 II Dual

Optimus F3Q

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Optimus L5 II

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6

Enact

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus Nitro HD and 4X HD

– ZTE:

ZTE Grand S Flex

Grand X Quad V987

ZTE V956

Grand Memo

– Huawei:

Huawei Ascend G740

Ascend D Quad XL

Ascend Mate

Ascend P1 S

Ascend D2

Ascend D1 Quad XL

Що стосується iOS-смартфонів, то без WhatsApp залишаться всі моделі старше iPhone 5 (це найстаріша модель, що підтримує iOS 10).

Перелік Android-смартфонів, на яких WhatsApp перестане працювати в листопаді, може бути набагато ширше, ніж приводить DNA, незважаючи на те, що автори називають складений ними список “повним”. У нього також увійдуть моделі Sony Xperia випуску 2011 року.

Нагадаємо, що раніше в цьому місяці на старих смартфонах перестали працювати сервіси Google.