Названо смартфони, на яких WhatsApp відключиться через місяць
Першого листопада 2021 року WhatsApp перестане підтримуватися на старих смартфонах під управлінням як Android, так і iOS.
Як пише DNA , серед смартфонів на Android це будуть наступні моделі:
– Samsung:
Galaxy Trend Lite
Galaxy SII
Galaxy Trend II
Galaxy S3 mini
Galaxy Core
Galaxy Xcover 2
Galaxy Ace 2
– LG:
LG Lucid 2
Optimus L5 Dual
Optimus L4 II Dual
Optimus F3Q
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Optimus L5 II
Optimus L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Optimus L7 II
Optimus F6
Enact
Optimus F3
Optimus L4 II
Optimus L2 II
Optimus Nitro HD and 4X HD
– ZTE:
ZTE Grand S Flex
Grand X Quad V987
ZTE V956
Grand Memo
– Huawei:
Huawei Ascend G740
Ascend D Quad XL
Ascend Mate
Ascend P1 S
Ascend D2
Ascend D1 Quad XL
Що стосується iOS-смартфонів, то без WhatsApp залишаться всі моделі старше iPhone 5 (це найстаріша модель, що підтримує iOS 10).
Перелік Android-смартфонів, на яких WhatsApp перестане працювати в листопаді, може бути набагато ширше, ніж приводить DNA, незважаючи на те, що автори називають складений ними список “повним”. У нього також увійдуть моделі Sony Xperia випуску 2011 року.
Нагадаємо, що раніше в цьому місяці на старих смартфонах перестали працювати сервіси Google.
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