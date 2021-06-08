Які додатки для смартфону допоможуть українським водіям уникнути штрафів

На сьогодні, в Україні діє система автоматизованої фіксації порушень. Офіційно вона почала функціонувати влітку 2020 року, що безпосередньо впливає на поведінку автовласників. Левова частина водіїв почали з більшою відповідальністю підходити до контролю швидкості. При цьому, далеко не кожен українець знає, який діапазон швидкостей є припустимим на різних ділянках трас.





У цьому питанні, їм на допомогу може прийти програмне забезпечення для мобільних пристроїв, яке буде автоматично сповіщати автовласника щодо перевищення швидкості.

Потрібно зауважити, що на сьогодні системи фіксації сповіщують органи правопорядку не лише про перевищення швидкості. Також фіксується проїзд транспорту на червоне світло, а також переміщення авто у зонах, які призначені для громадського транспорту.

HUD

Цей застосунок необхідний водіям, які бажають отримувати сповіщення щодо перевищення швидкісних показників.

Треба зауважити, що користувач програм власноруч вказує необхідну швидкість на певній ділянці траси, а додаток лише сповіщає його про потенційні порушення.

Програма має й інші функції, які допоможуть водію проаналізувати власні помилки, протягом шляху.

Антирадар Radarbot

Програмне забезпечення антирадар Radarbot призначене для оповіщення користувачів про стан певної ділянки траси, в реальному часі. Крім того, він надає користувачеві інформацію щодо наближення радарів.

Функціонал програми:

Інформування водія щодо перевищення швидкості.

Додатковий режим вібрації, який можуть підключити власники мтоциклів.

Голосові підказки системи, в разі порушення ПДД.

Формування графіків щодо змін швидкості, протягом поїздки.

Станом на 2021 рік, діють наступні штрафи:

У разі перевищення норм більше, ніж на 20 км – 255 гривень.

На 50 км – 510 гривень.

Якщо під час перевищення швидкості сталася аварія – 680 гривень. У цьому випадку автовласник може бути позбавлений водійського посвідчення.

Згідно з чинним законодавством, термін сплати штрафу дорівнює 30 днів (з дати набуття чинності відповідних документів).