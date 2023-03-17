Samsung пояснила, чому її смартфони роблять такі круті фотографії Місяця

Кілька днів тому один із користувачів Reddit вирішив викрити Samsung у тому, що фотографії Місяця, які можна зробити на флагманські пристрої виробника, є фейком. За словами автора запису, Galaxy S22 Ultra не обробляє десяток фотографій, намагаючись витягти якомога більше інформації та зібрати їх у більш чітке та красиве фото, а використовує навчений штучний інтелект та домальовує текстуру місяця.

Samsung вирішила відреагувати на скандал записом у своєму англомовному сайті Samsung Mobile. Корейці крок за кроком пояснили, звідки беруться такі гарні фотографії Місяця, зроблені на смартфони серії Galaxy S.

То як коротко виглядає весь процес зйомки? Коли Samsung Galaxy розпізнає супутник Землі та відрегулює яскравість, користувач може натиснути кнопку та запустити процес «проявки» фотографії. Камера робить мульти-шот і поєднує більше 10 знімків, зроблених із 25-кратним збільшенням. Потім набувають чинності оптимізатор сцени та магія АІ, які застосовують до фотографії ряд «покращень». Модель штучного інтелекту навчена на знімках місяця у різній формі, від першої чверті до повного місяця. І якщо вихідних умов недостатньо для чіткого фото, наприклад, Місяць частково закритий хмарами, АІ дійсно накладає встановлену текстуру, щоб покращити деталізацію фото.

Якщо користувачам не подобається, як нейронка домальовує Місяць, функцію оптимізації сцени можна просто вимкнути в налаштуваннях, і тоді камера видаватиме максимально природні знімки.