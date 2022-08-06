Nokia випустила телефон з вбудованими навушниками

Nokia випустила цікавий гаджет для аудіофілів – телефон із вбудованими TWS навушниками. Модель отримала назву Nokia 5710 XpressAudio і продаватиметься в Європі по 85 євро.





Телефон кнопковий, але має досить великий для подібного типу QVGA дисплей діагоналлю 2,4″. Пристрій має слот під карту пам’яті на 32 Гб для зберігання музики.

Девайс не тільки є кейсом для навушників, але й заряджає вуха від вбудованого акумулятора на 1450 мАг. У режимі розмови акумулятор тримає 6 годин, а слухати музику можна набагато довше. Також гаджет має класичний 3,5 мм роз’єм для навушників, а зарядка відбувається через microUSB.

Цільовою аудиторією такого пристрою є люди похилого віку, спортсмени (взяв на пробіжку, не шкода розбити) і ті, хто вже втомився від смартфона.