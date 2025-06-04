Xiaomi Smart Band 10 – як виглядає та що пропонує новинка

Компанія Xiaomi вже незабаром представить нове покоління свого фітнес-браслета — Smart Band 10. Інформацією поділився інсайдер Судханшу Амбхор, який розкрив зовнішній вигляд, технічні характеристики та передбачувану ціну пристрою.

За наявною інформацією, Smart Band 10 збереже дизайн попередника: трекер отримає алюмінієвий корпус у формі пігулки вагою всього 16 грамів (без ремінця). Модель буде доступна в трьох кольорах: чорному, білому і рожевому.

Головною візуальною відмінністю стане збільшений 1,72-дюймовий AMOLED-дисплей з щільністю пікселів 326 ppi і вузькими рамками. Для порівняння, в попереднику встановлений 1,62-дюймовий екран. Аксесуар працюватиме під управлінням HyperOS 2.0 і підтримуватиме понад 150 спортивних режимів. Серед сенсорів очікуються акселерометр, гіроскоп, електронний компас, датчик освітленості та PPG-датчик для моніторингу серцевого ритму.

За автономність новинки відповідатиме акумулятор ємністю 233 мАг, якого вистачить до 21 дня роботи. Заряджатися він буде протягом приблизно однієї години.

Очікується, що в Європі Xiaomi Smart Band 10 буде коштувати від 40 до 50 євро, залежно від країни.