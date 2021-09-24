Названо 6 несподіваних ознак зниження імунітету восени

Восени навіть у здорових людей знижується імунітет, і зростає ймовірність “підчепити” вірусну інфекцію. Імунологи попереджають, що зниження імунітету восени може проявитися зовсім несподіваними симптомами. Медики рекомендують в цю пору року уважніше прислухатися до свого організму, пише Мedikforum.





Втома

У разі ослабленого імунітету людина може відчувати слабкість, млявість, відсутність енергетичного тонусу вже вранці. Такий стан говорить про дисбаланс наднирників, що відповідають за відновлення нервової системи після стресу. Це проблема людей, які відчувають постійне нервове напруження.

Випадання волосся і сухі лікті

Така проблема може пояснюватися гіпотиреозом – слабкістю щитовидки. Її порушення зазвичай пов’язані зі зниженим імунітетом.

Погіршення пам’яті

Ще один тривожний ознака зниження імунітету восени – забудькуватість. За цим може ховатися погана робота щитовидної залози, через яку знижується швидкість реакцій.

Герпес

Слабкий імунітет не здатний повноцінно пригнічувати вірус, і герпес активізується. Поява герпесу 3-4 рази в рік вже вважається досить частою.

Товстий живіт

Такий живіт може виникати навіть при відносній стрункості, чому сприяє внутрішнє жировідкладення в цій частині тіла. Це ознака стресу і підвищеного рівня кортизолу в крові.

Алергія

Частий прояв алергічних реакцій також говорить про погану опірність організму негативним зовнішнім факторам.