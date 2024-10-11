За миті до того, як ураган Мілтон обрушився на Флориду, він був схожий на череп

Минулого четверга на штат Флорида в США обрушився ураган Мілтон, який претендував на статус найсильнішого за останні 100 років. Незадовго до того, як стихія приступила до запланованого, метеорологи звернули увагу на незвичайний образ, створений повітряними масами.

На супутникових знімках Мілтона спостерігачі помітили зловісну фігуру, що нагадує череп. Зображення опублікував у своєму X провідний метеоролог Weather Channel Стю Остро. А заодно – ще один знімок, але вже з 2016 року. На другому зображенні зображений ураган Метью, який також лякав людей криповим ликом.

We have a SKULL. This is a harrowing visual. This sent chills up my spine. Hurricane Milton will be talked about for a long time. #hurricaneMilton #TampaBay #florida pic.twitter.com/zsa5AIP7J8 — Storm Chaser ☈ob (@NaderChaserRob) October 9, 2024

Подібні образи пояснюються феноменом, який називається парейдолія. Він описує зорові ілюзії, в основу яких лягли реальні об’єкти, проте мозок добудовує образ, приводячи його у відповідність до очікувань.

Що стосується Мілтона, спершу йому призначили найвищу, п’яту, категорію (з поривами вітру до 285 км/год), потім були коливання, а до фіналу він «здувся» до третього рівня, розчинившись над Атлантичним океаном уже як ураган першого рівня. Згідно з актуальними даними, Мілтон став причиною смерті щонайменше 17 осіб, мільйони залишилися без електрики, багато хто втратив будинки.