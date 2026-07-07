Китай провів рідкісний ракетний тест у Тихому океані: що відомо

Китай провів рідкісне випробування стратегічної ракети, запущеної з атомного підводного човна в напрямку Тихого океану. Формально Пекін назвав запуск частиною планових військових навчань, однак сама подія привернула підвищену увагу США, Японії, Австралії, Нової Зеландії та Тайваню.

За даними китайських державних медіа, запуск відбувся 6 липня о 12:01 за місцевим часом. Ракета несла навчальну, тобто неядерну, бойову частину й упала у визначеному районі міжнародних вод Тихого океану. Китайська сторона заявила, що тест не був спрямований проти конкретної країни або цілі, а зацікавлені держави були попереджені заздалегідь.

Чому цей запуск важливий

Випробування привернуло увагу не лише через сам факт пуску. Йдеться про перевірку одного з найскладніших елементів стратегічного стримування — запуску балістичної ракети з підводного човна.

Такий процес складніший за старт із наземної шахти або мобільної пускової установки. Підводний човен має залишатися прихованим, точно знати своє місце розташування, отримати команду, виконати запуск із-під води, після чого ракета має вийти на траєкторію й досягти визначеного району.

Фактично перевіряється не лише ракета, а весь ланцюг: підводний човен, екіпаж, системи зв’язку, командування, навігація та наведення. Саме тому такі випробування мають велике значення для оцінки реальних можливостей морської частини ядерного стримування.

Яку ракету могли використати

Офіційно Китай не назвав ні тип ракети, ні клас підводного човна. Однак аналітики припускають, що запуск міг бути пов’язаний із ракетами JL-2 або JL-3. Більш імовірним варіантом називають JL-3 — новішу балістичну ракету підводного базування.

Janes зазначає, що найімовірнішою платформою міг бути стратегічний атомний підводний човен класу Type 094 Jin, оскільки це єдиний публічно відомий клас китайських підводних човнів такого типу, який перебуває в експлуатації.

Для Китаю це важливо з погляду так званої можливості другого удару. Підводні човни зі стратегічними ракетами мають залишатися непоміченими в океані й гарантувати, що країна зможе відповісти навіть після потенційного першого удару по її території.

Реакція інших країн

Попри заяви Пекіна про плановий характер випробування, запуск викликав занепокоєння в регіоні. Reuters повідомляє, що США стежили за тестом, а також знову закликали Китай до змістовних переговорів щодо контролю над озброєннями.

Австралія назвала запуск дестабілізуючим на тлі швидкого військового нарощування Китаю. Нова Зеландія заявила, що не зацікавлена в тому, щоб Південна частина Тихого океану використовувалася як майданчик для випробування ракетних можливостей. Японія також висловила занепокоєння через активність китайських військових.

Окремо увагу привернув час запуску. Він відбувся на тлі посилення оборонної співпраці Австралії з країнами Тихоокеанського регіону, тому частина аналітиків розглядає випробування не лише як технічний тест, а й як політичний сигнал.

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Цей запуск не означає, що Китай раптово отримав абсолютно нову зброю. Його ракетні та ядерні можливості давно відомі аналітикам. Але публічне випробування ракети з підводного човна показує інше: Пекін дедалі відкритіше демонструє морську частину свого стратегічного арсеналу.

Для регіону це означає зростання ролі підводних човнів, дальніх ракет і систем раннього попередження у військовому балансі. Для США та союзників — додатковий привід уважніше стежити за китайськими підводними силами.

Китай наполягає, що запуск був безпечним, професійним і не спрямованим проти інших держав. Однак сама демонстрація такого типу зброї в Тихому океані стала важливим сигналом: морська складова китайського стратегічного стримування виходить із тіні й дедалі частіше проявляється у публічному просторі.