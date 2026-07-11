Китайський авіаносець Fujian може отримати захист від торпед: що це змінює

Новий китайський авіаносець Fujian може стати першим кораблем такого класу з активною системою перехоплення торпед. Якщо інформація підтвердиться, це стане важливим кроком у захисті великих надводних кораблів від підводних атак.

Китайський авіаносець Fujian знову опинився в центрі уваги військових аналітиків. Йдеться про можливу появу на кораблі активної протиторпедної системи, яка має не просто відволікати ворожу торпеду, а фізично знищувати її ще до удару по корпусу.

Fujian — третій авіаносець ВМС Китаю та перший китайський корабель цього класу, оснащений електромагнітними катапультами. Офіційно його ввели до складу флоту 5 листопада 2025 року.

Що відомо про нову систему

За відкритими даними, однією з помітних особливостей Fujian є шеститрубна 324-мм установка. Вона замінила 12-трубні реактивні бомбомети, які використовувалися на попередніх китайських авіаносцях Liaoning і Shandong. Саме цю установку пов’язують із системою Anti-Torpedo Torpedo, тобто з малими оборонними торпедами-перехоплювачами.

Принцип роботи такої системи простий: корабель виявляє наближення ворожої торпеди, після чого запускає власний перехоплювач. Його завдання — наздогнати загрозу та знищити її під водою до того, як вона влучить у корабель.

Потенційно система може включати:

гідроакустичні сенсори для виявлення торпед;

алгоритми розпізнавання реальної цілі та хибних приманок;

малу швидкісну торпеду-перехоплювач;

бойову частину для підводного ураження;

інтеграцію з іншими системами оборони корабля.

Деякі аналітики вважають, що така система може стати відповіддю на загрозу з боку сучасних атомних підводних човнів. Саме торпеди, запущені з підводного човна, вважаються однією з найнебезпечніших загроз для авіаносця, адже можуть завдати серйозніших пошкоджень, ніж окремі протикорабельні ракети.

Чому це важливо для флоту Китаю

Авіаносці зазвичай мають багаторівневий захист. Їх прикривають есмінці, фрегати, літаки, вертольоти та підводні човни супроводу. Але підводна загроза залишається однією з найскладніших, бо виявити сучасну торпеду або підводний човен значно важче, ніж ракету чи літак.

Для Китаю це особливо важливо, адже Fujian має стати основою для більш далеких операцій флоту. Авіаносець уже називають найпотужнішим китайським кораблем цього класу. Він є найбільшим неатомним бойовим кораблем у світі та вважається значно сучаснішим за Liaoning і Shandong.

Якщо Fujian справді отримає повноцінну активну протиторпедну систему, це може дати йому додатковий рівень захисту в морі. Особливо в районах, де можуть діяти американські або союзні підводні човни.

Втім, важливий нюанс: офіційного детального підтвердження характеристик цієї системи поки немає. Тому говорити про її реальну ефективність зарано. Навіть найсучасніший перехоплювач має працювати в дуже складних умовах: під водою, на високій швидкості, проти маневрової цілі та в умовах шуму, приманок і перешкод.

Попри це, сама поява такої системи на авіаносці може показувати новий напрям розвитку військово-морських технологій. Якщо раніше основний акцент робили на захисті від ракет і літаків, то тепер дедалі більше уваги приділяють активній обороні від підводних загроз.